Palm Springs. - Reality-Star Brandi Glanville kämpft seit fast zwei Jahren mit einer bislang unerklärlichen Krankheit, die sichtbare Veränderungen in ihrem Gesicht verursacht.

Die 52-Jährige, bekannt aus der US-Serie "Real Housewives of Beverly Hills", beschreibt im Podcast "Private Talk with Alexis Texas" die schweren Folgen für ihr Selbstbild. „Ich war noch nie in meinem Leben so unsicher. Ich isoliere mich und will das Haus nicht verlassen“, sagt sie im Gespräch mit Moderatorin und Ex-Pornostar Alexis Texas.

Kein Sexleben mehr: Selbstwertgefühl von Brandi Glanville am Boden

Die körperlichen Veränderungen gehen für Glanville mit tiefgreifenden psychischen Belastungen einher. Ihr Selbstbewusstsein sei so stark erschüttert, dass sie sich in den vergangenen zwei Jahren auf keine intime Begegnung mehr einlassen konnte.

„Ich werde vielleicht nur noch wenige Jahre heiß aussehen. Das hier sieht nicht heiß aus. Ich will nicht, dass mir jemand ins Gesicht schaut“, erklärt sie im Podcast. Trotzdem sehne sie sich nach Nähe und Berührungen.

90.000 Euro für Therapien ausgegeben, aber keine Diagnose erhalten

Fast 90.000 Euro hat die US-Amerikanerin nach eigenen Angaben bereits in medizinische Behandlungen investiert – bislang ohne langfristigen Erfolg. Die Ursachen für die Gesichtsschwellungen und Verfärbungen bleiben unklar.

Verschiedene ärztliche Vermutungen reichen von parasitären Infektionen bis hin zu allergischen Reaktionen auf frühere ästhetische Eingriffe.

Amerikanischer Reality-Star Glanville bleibt kämpferisch

Auch der bekannte Schönheitschirurg Terry Dubrow äußerte sich zu Glanvilles Gesundheitszustand. Er hält es für möglich, dass ein Fremdkörper in ihren Blutkreislauf gelangt sein könnte.

Eine genaue Diagnose konnte jedoch auch er bislang nicht stellen. Die Unsicherheit belastet nicht nur Glanville selbst, denn auch ihre beiden Söhne Mason und Jake sorgen sich um ihre Mutter.

Trotz aller Rückschläge will Brandi Glanville der Sache weiter nachgehen. Sie sei entschlossen, die Ursache für ihre Beschwerden zu finden und wieder zu sich selbst zurückzufinden.