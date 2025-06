"Es hätte auch das Herz sein können": Jürgen Milski geht mit Diagnose an Öffentlichkeit

Mallorca/Essen. – "Es fing mit einem Finger an. Irgendwann waren drei Finger betroffen, und ich bin jede Nacht davon wach geworden und musste die Hand ausschütteln", erzählt Jürgen Milski (61) der Bild über die ersten Symptome seiner Krankheit.

Jürgen Milski erklärt seine Symptome

Immer wieder sei dem ehemaligen "Big Brother"-Star nachts die Hand eingeschlafen. Er beschreibt das Gefühl als einen Mix aus Taubheit und Kribbeln.

"Als das nicht wegging und immer stärker wurde, habe ich angefangen, mir Sorgen zu machen. Ich wusste nicht, was dahintersteckt: Es hätte auch das Herz sein können", so der heutige Ballermann-Star.

Big-Brother-Star leidet am Karpaltunnelsyndrom

Die Ursache für die Symptome seien dann kürzlich in einer Essener Klinik gefunden worden. Milski leide an einer Nervenkrankheit: dem Karpaltunnelsyndrom. Wie die Bild weiter berichtet, seien bis zu zehn Prozent der Erwachsenen in Deutschland davon betroffen.

Beim Karpaltunnelsyndrom drücken Wucherungen auf den Mittelhandnerv, wodurch Taubheitsgefühle und Kribbeln ausgelöst werden können. Laut Prof. Christoph Kleinschnitz von der Uniklinik Essen ist die Erkrankung jedoch gut behandelbar.

"Heilen kann man das Karpaltunnelsyndrom nur mit einer Operation. Dabei werden die Wucherungen entfernt und der Nerv langfristig vom Druck befreit", so der Direktor der Neurologie an der Uniklinik Essen.

Ballermannsänger und Entertainer Jürgen Milski will keine Operation

Diesen Eingriff wolle der Entertainer jedoch nicht vornehmen lassen. "Auf die OP möchte ich so lange wie möglich verzichten. Dafür habe ich gar keine Zeit", so Milski, der derzeit auf Mallorca wieder regelmäßig auf der Bühne steht.

Seit der Diagnose trage er nachts eine Schiene am Handgelenk. Dadurch seien seine Beschwerden bereits deutlich weniger geworden.