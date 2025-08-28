Fast 100 Jahre Party und Glamour: Während viele Clubs schließen, gibt Armani einer Legende an der toskanischen Küste eine neue Chance. Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit.

Forte dei Marmi - Der italienische Modedesigner Giorgio Armani hat einen der ältesten noch aktiven Clubs der Welt gekauft: die legendäre „Capaninna di Franceschi“, in Forte dei Marmi, einem mondänen Badeort an der toskanischen Küste. Die Strandhütte wurde 1929 zur Disco umgebaut und gilt seither als Kult-Adresse. Ab Sommer 2026 soll der Club unter Armanis Regie weiterleben.

Schon in den 1930er Jahren war es schick, in der Capannina zu sitzen und gesehen zu werden. Die Bar war von Adligen und Intellektuellen bevorzugt. Später feierten dort Filmstars, Großindustrielle und Mitglieder des Königshauses. Auf der Bühne standen Stars wie Ray Charles oder Grace Jones. Eine Art italienisches Studio 54 an der toskanischen Küste. In den 1980er Jahren wurde hier der Kultfilm „Sapore di mare“ gedreht, Sinnbild für das Dolce Vita der Zeit.

Eine Herzensangelegenheit

Nach dem Tod des langjährigen Besitzers Gherardo Guidi im vergangenen Jahr war die Zukunft der Capannina ungewiss. Es soll mehrere Interessenten gegeben haben; italienische Medien spekulierten über Gebote von bis zu zwölf Millionen Euro. Doch nun hat die Capannina mit dem 91 Jahre alten Modedesigner einen neuen Besitzer.

Für Armani ist der Kauf eine Herzensangelegenheit. Forte dei Marmi sei sein Herzensort, dort hat er seit Jahren ein Ferienhaus. Der Erwerb sei auch eine Geste der Zuneigung, erklärte der Designer. In den 1960er Jahren lernte er dort seinen Freund und späteren Geschäftspartner Sergio Galeotti kennen.