Buftea. - Andrea Sawatzki (62) hat mal wieder bewiesen, wie sehr sie Hunde liebt. Die Schauspielerin und Autorin hat mit einer Tierschutzorganisation Vierbeiner aus einer Tötungsstation in Rumänien gerettet. Andrea Sawatzki hält mit ihrem Mann Christian Berkel (67) selbst Hunde.

Auf ihrem Instagram-Account erzählte Andrea Sawatzki schon vor einigen Wochen von ihrer Reise zu einer Tötungsstation nach Rumänien. Dort hätten rund 200 Hunde in "erbärmlichstem Zustand" gewartet, wie die mitgereiste Tierschützerin Sabine Peschke es beschrieb. "Es gibt kaum Futter, kaum Schutz vor Sonne, Kälte & Regen. Sind die Kennel (Anm.: Zwinger) voll, wird getötet."

Auch interessant: Andrea Sawatzki will in Ehe „ein paar Geheimnisse“ behalten

Einige der Hunde konnten die Tierschützer rund um die Schauspielerin aus der Tötungsstation retten und in ein Tierheim in Eisenhüttenstadt bringen. Darunter ist auch der Rüde Teddy, wie die MOZ berichtet. Der rund zehnjährige Hund sei auf einem Auge blind, aber habe trotz eines schweren Schicksals sein gutes Wesen nicht verloren.

Lesen Sie auch: Kurt-Weill-Fest setzt auf starke Frauen - Schauspielerin Andrea Sawatzki holt Anne Frank ins Rampenlicht

Über Ostern besuchte die Schauspielerin wieder einmal das Tierheim und die zahlreichen Tiere, die sie aus Rumänien holte."Alle sind so glücklich und munter, was für eine Freude, sie nicht mehr in den Todessheltern sehen zu müssen und in Sicherheit zu wissen", schreibt Sawatzki dazu. Sie versichert ihren Followern, alle geretteten Hunde vorzustellen.

Teddy und viele andere Hunde warten jetzt auf eine neue Familie.