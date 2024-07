Der ehemalige Schauspieler Benji Gregory ist tot. Er wurde leblos in seinem Auto auf einem Parkplatz gefunden. Der US-Amerikaner war vor allem für seine Rolle des Brian Tanner in der 80er-Jahre-Serie "Alf" bekannt.

Mit seiner Rolle als Brian Tanner in der Serie "Alf" wurde Benji Gregory in den 1980er Jahren berühmt.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Die Rolle als Brian Tanner in der Sitcom "Alf" machte ihn bereits als Kind berühmt, nun trauern zahlreiche Fans um Benji Gregory. Mit 46 Jahren ist der ehemalige Schauspieler ums Leben gekommen, wie seine Schwester Rebecca Hertzberg-Pfaffinger in einem emotionalen Post auf Facebook bekannt gab.

"Ben war ein großartiger Sohn, Bruder und Onkel. Es hat Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu sein, und er hat uns oft zum Lachen gebracht", schreibt sie. Der Verlust habe ihre Familie viel zu früh getroffen.

"Alf"-Star Benji Gregory stirbt im Auto

In dem Beitrag berichtet Hertzberg-Pfaffinger auch von den Todesumständen: Ihr Bruder sei am 13. Juni gemeinsam mit seinem Assistenzhund Hans in seinem Auto auf dem Parkplatz einer Bank gefunden worden. Die Familie gehe davon aus, dass er in dem Wagen eingeschlafen sei und an einem Hitzschlag gestorben sei.

Das Promi-Portal "TMZ" berichtet unter Berufung auf die Gerichtsmedizin, dass die Todesursache noch nicht abschließend geklärt sei. Seiner Schwester zufolge habe Gregory mit Depressionen und bipolaren Störungen zu kämpfen gehabt sowie an Schlafproblemen gelitten, die ihn oft tagelang wachhielten, heißt es in dem Bericht.

Sitcom "Alf" machte Benji Gregory bereits als Kind zum Star

Gregory war vor allem für seine Rolle als Brian Tanner in der Serie "Alf" bekannt. Die Sitcom, in der die Familie Tanner einen Außerirdischen bei sich versteckt, lief ab 1986 im US-Fernsehen, ab 1988 auch im deutschen TV. Sie machte den Achtjährigen zum Kinderstar.

Neben "Alf" spielte Gregory in den 1980er Jahren in weiteren Erfolgsserien wie "Das A-Team" mit. Zur großen Schauspiel-Karriere kam es danach allerdings nicht. Zwar hatte Gregory noch einige Auftritte in Filmen und Serien, 2003 zog er sich aber endgültig aus der Unterhaltungsbranche zurück.