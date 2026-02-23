Rush gelten als Kanadas einflussreichste Band. Nach mehr als zehn Jahren treten Geddy Lee und Alex Lifeson wieder in Deutschland auf. Dort fanden sie auch ihre neue Schlagzeugerin.

Kanadas Kultband: Geddy Lee (l) und Alex Lifeson gehen nach über zehn Jahren wieder als Rush auf Tournee.

London - Die kanadische Kultband Rush („Tom Sawyer“, „The Spirit of Radio“) kommt 2027 für fünf Konzerte nach Deutschland. Im Rahmen ihrer „50 Something“-Tour, die in diesem Sommer in den USA beginnt, werden Sänger und Bassist Geddy Lee (72) sowie Gitarrist Alex Lifeson (72) in Berlin (21.2.), München (25.2.), Köln (28.2.), Hamburg (2.3.) und Stuttgart (4.3.) auftreten.

Aschaffenburgerin Anika Nilles am Schlagzeug

Unterstützt wird das Duo von der deutschen Schlagzeugerin Anika Nilles (42). Die gebürtige Aschaffenburgerin übernimmt den Posten von Neil Peart. Der langjährige Rush-Drummer war 2020 an den Folgen eines Hirntumors gestorben. Ihr letztes Konzert hatte Rush 2015 gegeben. In Europa war das legendäre Progressive-Rock-Trio zuletzt 2013 aufgetreten.

„Es ist nicht nur eine Tour für uns, es soll eine Feier werden“, sagte Geddy Lee der Deutschen Presse-Agentur. „Wir feiern Neil. Wir feiern all diese Songs, die wir in über 50 Jahren geschrieben haben. Es wird wirklich ein Jubiläumsfest und ein Rückblick auf unser musikalisches Leben. Wir machen es so fröhlich wie möglich.“

Vorverkauf beginnt am Freitag

Rush gelten als eine der einflussreichsten Rockbands der Musikgeschichte. Kollegen wie Metallica oder die Foo Fighters, die Filmstars Jack Black und Paul Rudd, US-Talker Stephen Colbert und auch „South Park“-Schöpfer Matt Stone sind erklärte Rush-Fans. Der Vorverkauf für die Deutschland-Konzerte beginnt am Freitag.