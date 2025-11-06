New York bekommt einen neuen Bürgermeister, den linken Demokraten Mamdani. Manche US-Promis sind begeistert, andere schweigen, einer erklärt die Metropole für tot.

New York - US-Prominente feiern teils den Sieg des linken Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl von New York, teils zeigen sie sich schockiert. „Ich liebe diesen jungen Mann so so sehr“, schrieb „Sex and the City“-Star Cynthia Nixon auf Instagram. „Ich bin heute Morgen mit einem hoffnungsvollen, neuen Ausblick auf die Welt aufgewacht, aber wir stehen erst am Anfang.“

Der Rapper 50 Cent hingegen postete auf Instagram ein Bild von einem Grabstein mit der Aufschrift „RIP NYC“ („Ruhe in Frieden New York City“).

Hollywoodstar Mark Ruffalo teilte auf Intagram ein Video des Wahlsiegers, in dem sich dieser bei New York City bedankt. Seine Kollegin Lupita Nyong'o postete in dem sozialen Netzwerk ein Foto von sich und Mamdani und schrieb darunter „Herzlichen Glückwunsch, Bürgermeister Mamdani!“ Viele US-Promis äußerten sich auf ihren Portalen gar nicht zu der New Yorker Wahl.

In Mamdani hat US-Präsident Donald Trump bald einen charismatischen Gegenspieler in New York. Er kündigte am Wahlabend an, Provokationen des Präsidenten entschieden zu begegnen.