Der Bundespräsident besucht überall im Land „Orte der Begegnung“. Dabei will er Akteure ins Licht rücken, die sich für ein gesellschaftliches Miteinander einsetzen. Nun kommt er nach Hoyerswerda.

Berlin/Hoyerswerda - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am 24. November Hoyerswerda. Den Verein Kulturfabrik Hoyerswerda will er dabei als Ort der Begegnung für das gesellschaftliche Miteinander würdigen, gab das Bundespräsidialamt bekannt. Die Kulturfabrik sei als soziokulturelles Zentrum der Stadt eine tragende Säule für bürgerschaftliches Engagement, Teilhabe und Demokratieförderung, deren Wurzeln in der alternativen DDR-Jugendkulturarbeit liegen, hieß es. Der Verein stehe beispielhaft für Initiativen, die Menschen ermutigen, ihre Umwelt aktiv mitzugestalten und Verantwortung für ihre Gemeinschaft zu übernehmen.

Steinmeier wolle bei seinem Besuch verschiedene Angebote des Austauschs und der Beteiligung kennenlernen, hieß es. „Er wird mit politisch engagierten Jugendlichen sprechen, die gemeinschaftliche Reparaturwerkstatt des Vereins kennenlernen und sich über ehrenamtliches Engagement sowie über Zukunftsperspektiven der Menschen in Hoyerswerda austauschen.“ Im Anschluss werde der Bundespräsident an einer Publikumsveranstaltung der „Denkfabrik“ des Deutschlandradios teilnehmen. Die Reihe steht unter dem Jahresthema „Machen statt meckern! Was passiert, wenn alle mit anpacken…“.