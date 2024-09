Köln - Die Eisbären Berlin sind erfolgreich in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Der amtierende deutsche Meister gewann sein Auftaktspiel bei den Kölner Haien mit 6:2 (1:0, 3:1, 2:1). Die Neuzugänge Gabriel Fontaine und Liam Kirk steuerten jeweils zwei Tore zum klaren Erfolg bei, außerdem trafen Frederik Tiffels und Eric Hördler für die Hauptstädter.

Vor 18.600 Zuschauern in der ausverkauften Kölner Arena scheuten beide Teams in der Anfangsphase das Risiko und taten sich schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Dank einer energischen Einzelaktion von Fontaine gingen die Gäste in der 13. Minute in Führung und wurden danach deutlich zielstrebiger. Der Titelverteidiger verpasste es aber, trotz einiger guter Gelegenheiten seinen Vorsprung auszubauen.

Eisbären erzielen drei Tore innerhalb kurzer Zeit

So fanden die Kölner im zweiten Drittel besser ins Spiel und konnten durch einen Treffer von Justin Schütz ausgleichen (31.). Die Hauptstädter zeigten sich allerdings nicht geschockt: Tiffels sorgte für die erneute Führung (36.), nur 24 Sekunden später baute Hördler den Vorsprung aus. Kurz vor der Pausensirene konnte Fontaine im Powerplay mit seinem zweiten Tor sogar auf 4:1 erhöhen (39.).

Im Schlussabschnitt verwalteten die Berliner ihren Vorsprung souverän, Kirk gelang noch ein später Doppelpack (57./60.). Marco Münzenberger hatte zwischendurch für die Kölner verkürzt (59.).