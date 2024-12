In Bernau können Retter einem verunglückten Bauarbeiter nicht mehr helfen. Er verunglückte auf einer Wohnungsbaustelle.

In Bernau ist ein Bauarbeiter verunglückt. (Symbolbild)

Berlin - Auf einer Wohnungsbaustelle in Bernau (Barnim) ist am frühen Morgen eine Stahlbetonwand auf einen Bauarbeiter gestürzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers starb der 56-jährige Mann noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Die Polizei gehe von einem Unfall aus, so der Sprecher.

Drei Feuerwehren waren am Morgen im Rettungseinsatz, sagte ein Mitarbeiter der Bernauer Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Zum genauen Hergang konnte er noch keine Angaben machen. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet, dass eine Stahlbetonwand im Kellerbereich einer Baustelle eingestürzt und auf einen Bauarbeiter gefallen war.