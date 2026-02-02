Bei der Stadtreinigung gibt es kostenlos Splitt – aber nur an drei Betriebshöfen, nicht an anderen Stellen. Die Nachfrage ist groß.

Berlin - An den Recyclinghöfen der Berliner Stadtreinigung (BSR) wird kein Splitt ausgegeben. Darauf hat BSR-Sprecherin Frauke Bank hingewiesen. Das Streumaterial gibt es kostenlos an drei BSR-Betriebshöfen in Wilmersdorf, Friedrichshain und Neukölln.

„Die Recyclinghöfe sind die falsche Adresse“, sagte Bank der Deutschen Presse-Presseagentur. „Wir erleben aber, dass Berlinerinnen und Berliner dort vorstellig werden und gerne Splitt haben möchten.“

Große Nachfrage nach Splitt

Bei einigen von ihnen gebe es wenig Verständnis, wenn BSR-Mitarbeiter ihnen eine Absage erteilen müssten. „Die Nachfrage ist weiterhin groß“, sagte Bank. Die drei Betriebshöfe seien seit dem frühen Morgen und jeweils bis 16 Uhr geöffnet.

Abgeholt werden können haushaltsübliche Mengen Splitt von maximal zehn Litern, solange der Vorrat reicht. Am Samstag hat die Stadtreinigung nach eigenen Angaben rund 20 Tonnen Splitt abgegeben, den größeren Teil davon an Privatpersonen, die damit selbst streuen wollen. Die BSR stellt auch den Berliner Bezirken Splitt zur Verfügung.