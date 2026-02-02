Aue setzt auf einen Neuanfang: Christoph Dabrowski steht vor der Rückkehr in die 3. Liga – und trifft dabei auf einen alten Weggefährten.

Aue - Christoph Dabrowski soll neuer Trainer des Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue werden. Nach dpa-Informationen ist die Verpflichtung des 47-Jährigen so gut wie perfekt, er wird am Dienstag vom abstiegsbedrohten Club vorgestellt. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

Dabrowski war bis Mitte Dezember 2024 Trainer von Ligakonkurrent Rot-Weiss Essen und hatte den Aufsteiger zweimal zum Klassenerhalt geführt. Der designierte Trainer und Aues seit Jahresanfang amtierender Sportchef Michael Tarnat kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Hannover 96, liefen dort bereits gemeinsam als Spieler auf.

Keine Trendwende unter Härtel

Am Samstag hatte sich Aue nach dem Fehlstart ins neue Jahr mit drei Niederlagen von Trainer Jens Härtel getrennt. Der 56-Jährige war erst etwas mehr als ein Jahr in Aue tätig. In 41 Ligaspielen holte das Team mit ihm 43 Zähler. In der aktuellen Tabelle liegt Aue auf Abstiegsrang 15, hat aber zum Klassenerhalt genügenden Platz 14 nur einen Punkt Rückstand.

Über ein Aus von Härtel war schon im Dezember spekuliert worden. Damals trennte sich der Club stattdessen von Sportchef Matthias Heidrich und stellte dem Trainer Lars Fuchs als neuen Assistenten an die Seite. Kurz darauf kam Ex-Bayern-Profi Tarnat.