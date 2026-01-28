In der Dresdner Neustadt wird die Tür eines Ladens eingetreten. Als die Polizei eintrifft, führen deutliche Abdrücke vom Tatort direkt zu einem 25-Jährigen.

Dresden - Spuren im Schnee haben Polizisten in Dresden direkt zu einem mutmaßlichen Einbrecher geführt. Die Beamten folgten den frischen Reifen- sowie Fußabdrücken zu einem gestohlenen Mountainbike sowie einem 25-jährigen Tatverdächtigen. Dieser wird beschuldigt am Dienstag in ein Geschäft in der Prießnitzstraße eingebrochen zu sein. Dabei sei die Tür des Ladens eingetreten, aber nichts entwendet worden. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen, das Fahrrad sichergestellt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.