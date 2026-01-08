Ab Freitag soll es in Brandenburg richtig ungemütlich werden. Ein Tief fegt dann über das Land. Werden die Parks der Preußischen Schlösser und Gärten geschlossen?

Potsdam - Angesichts des angekündigten Wetters behält sich die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) die Schließung ihrer Parks vor. „Parkschließungen sind nicht auszuschließen“, sagte ein Sprecher der Stiftung auf Anfrage. Man wolle die Vorhersagen und das Wettergeschehen genau beobachten und dann entscheiden. „Wir müssen gucken, was wirklich kommt.“

Sturmtief „Elli“ soll ab der Nacht zu Freitag über Teile Deutschlands fegen. Laut der Warnung des Deutschen Wetterdienstes sind insbesondere Ostdeutschland, der Harz und die Region zwischen Bremen und Hamburg betroffen. Auch Schneeverwehungen seien möglich. Besonders in der Nacht zum Freitag soll es verbreitet zu teils kräftigen Schneefällen kommen.

In den teils baumreichen Parks der SPSG brechen bei kräftigen Böen immer wieder Äste ab. Sie können eine Gefahr für Spaziergänger und Jogger darstellen. Erst im vergangenen Sommer war eine Frau im Neuen Garten in Potsdam von einer herabstürzenden Baumkrone lebensbedrohlich verletzt worden.