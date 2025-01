In einem Laden in der Potsdamer Innenstadt brennt es. Einsatzkräfte entdecken, dass dort eingebrochen wurde. Sie finden auch einen verdächtigen Gegenstand. Der Zusammenhang ist bisher unklar.

Potsdam - Die Polizei hat bei einem Einsatz in Potsdam eine Sprengstoffvorrichtung gefunden. In einem Laden in der Innenstadt sei ein selbstgebauter Explosivstoff entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Gegenstand war an Silvester entdeckt und von Spezialkräften gesichert worden.

Die Einsatzkräfte waren zunächst wegen eines Brandes in dem Süßigkeitenladen in der belebten Fußgängerzone mitten in der Stadt. Dabei entdeckten sie, dass es sich um einen Einbruch handelte. Wie der gefährliche Gegenstand mit dem Explosivstoff in Zusammenhang mit Einbruch und Brand steht, war zunächst unklar. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagte der Sprecher.

Die Polizei hatte das Gebäude sowie Nachbarhäuser aus Sicherheitsgründen geräumt und einen Teil der Straße gesperrt. Die Sperrung wurde am Dienstag wieder aufgehoben, auch die Bewohner der benachbarten Häuser konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.