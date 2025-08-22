Die Polizei wird auf einen Mann im Wartburgkreis aufmerksam, der bei genauerer Betrachtung einiges zu verbergen hat. Die Beamten finden neben einer Schreckschusspistole auch eine Sprengvorrichtung.

Im Einsatz waren unter anderem Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamts, der Kriminalpolizei Gotha sowie der Polizeiinspektion Eisenach. (Symbolbild)

Werra-Suhl-Tal - In Dankmarshausen (Wartburgkreis) hat die Polizei in der Wohnung eines 34-Jährigen selbstgebaute Sprengsätze und eine Schreckschusswaffe entdeckt. Der Mann wurde in der Nacht zu Freitag in dem Ortsteil von Werra-Suhl-Tal in Gewahrsam genommen, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Das Motiv ist bislang unklar.

Ein körperlicher Streit zwischen dem Beschuldigten und einer Bekannten am Donnerstagabend machte die Beamten auf den Mann aufmerksam, hieß es. Zeugen beobachteten diesen im Anschluss im Umgang mit waffenähnlichen Gegenständen. Auch gab es den Angaben nach Hinweise, dass er explosive Stoffe besitzen könnte. Die Wohnung des Mannes wurde anschließend durchsucht, die Funde sichergestellt.