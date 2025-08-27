Kurz vor Beginn der Dreharbeiten für die zweite Staffel der Serie „Die Spreewaldklinik“ verletzt sich eine Schauspielerin. Das hat auch Auswirkungen auf die Serie.

Lübben/Berlin - Schauspielerin Sina-Valeska Jung muss ihre Sommerpause im Krankenhaus verbringen. Die 46-Jährige, die derzeit für die zweite Staffel der Sat.1-Serie „Die Spreewaldklinik“ (werktags, 19.00 Uhr) in Lübben (Dahme-Spreewald) und Berlin vor der Kamera steht, hat sich kurz vor Drehbeginn bei einer unglücklichen Bewegung das Kreuzband gerissen, wie die Neue Deutsche Filmgesellschaft mitteilte.

Da sportliche Aktivitäten ohne Operation künftig nicht mehr in gewohntem Umfang möglich seien, habe sich Jung gegen Urlaub und für den Eingriff entschieden. Für die Serie hat das Team eine Lösung gefunden: Ihre Figur „Dr. Lea Wolf“ wird vorerst mit sichtbaren Einschränkungen auftreten. „Wenn dann in Kürze „Dr. Lea Wolf“ über den Bildschirm humpelt, weiß man nun, dass das authentischer ist, als es der Schauspielerin lieb gewesen wäre“, hieß es von der Filmgesellschaft.