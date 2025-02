Berlin - Großflächig haben zwei Männer eine S-Bahn am Bahnhof Greifswalder Straße besprüht. Bundespolizisten in Zivil ertappten die 23- und 36-Jährigen gegen 4 Uhr am Morgen auf frischer Tat in Berlin-Prenzlauer Berg, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei hieß. Die beiden Sprayer beschädigten demnach eine Fläche von etwa 16 Quadratmetern.

Der 23-Jährige wurde noch vor Ort gestellt, während der 36-Jährige mit einem Auto floh. Wenig später wurde auch er den Angaben zufolge festgenommen. Ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von 0,96 Promille.

Die Beamten ließen den Jüngeren nach kurzer Zeit wieder laufen. Der Ältere wurde wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr an die zuständige Polizeidirektion übergeben. Da sich die beiden Männer bei der Tat auch Zutritt zu einer Rangieranlage verschafft hatten, erwartet sie ein Verfahren nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Hausfriedensbruchs.