Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sollen Schulanfänger künftig einen 50-Euro-Sportgutschein vom Land erhalten. Das teilte die FDP-Landtagsfraktion am Donnerstag mit. Ziel sei es, Vereinsmitgliedschaften zu unterstützen. Zur Finanzierung wird in diesem Jahr eine Million Euro in den Landeshaushalt eingestellt. Der Finanzausschuss habe am Donnerstag grünes Licht gegeben. „Sportliche Aktivität trägt in erheblichem Maße zur physischen und psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen bei“, sagte FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack.

Außerdem soll es laut Silbersack ein Energiekosten-Nothilfeprogramm für die rund 3100 Sportvereine im Land geben. Bis zu fünf Millionen Euro sollen dafür im Landeshaushalt 2023 bereitstehen. Um die Auswirkungen der Energiekrise abzumildern und die Aufrechterhaltung des Trainings- und Übungsbetriebes zu unterstützen, sei eine zusätzliche finanzielle Unterstützung des organisierten Sports unerlässlich, so Silbersack.