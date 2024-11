Die Mitglieder der Bremer Grünen entscheiden nach dem Rücktritt des Landesvorsitzenden Marek Helsner über dessen Nachfolge. Es gibt eine Bewerberin, die mit der Landesvorsitzenden Franziska Tell das Spitzen-Duo bilden will. (Archivbild)

Bremen - Die Spitze der Bremer Grünen stellt sich bei einer Landesmitgliederversammlung am Samstag (15.00 Uhr) neu auf. Nach dem Rücktritt des Landesvorsitzenden Marek Helsner entscheiden die Mitglieder über dessen Nachfolge. Als Vorstandssprecherin bewirbt sich Josephine Assmus. Die 34-Jährige ist Beisitzerin im Landesvorstand der Grünen. Weitere Kandidaten oder Kandidatinnen gab es zunächst nicht. Die Landesvorsitzende Franziska Tell (29) bleibt im Amt. Helsner und Tell waren vor rund einem Jahr als Doppelspitze gewählt worden. Im Oktober trat Helsner aus privaten Gründen mit sofortiger Wirkung zurück.