Dresden - Mit einer B-Elf hat Dynamo Dresden ein Testspiel gegen den FK Teplice gewonnen. Der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga siegte gegen den tschechischen Erstligisten 3:2 (1:2). In der Walter-Fritzsch-Akademie brachten Robert Jukl (1. Minute) und Ladislav Krejci (13.) die Gäste in Führung. Außenverteidiger Philip Heise (18.) verkürzte und Christoph Daferner (96.) glich aus. Nachwuchsspieler Friedrich Müller (111.) gelang noch der Siegtreffer.

Dynamo erwischte in dem auf zweimal 60 Minuten angelegten Test einen schlechten Start. Jukl traf mit dem ersten Angriff des Tabellenzwölften der tschechischen ersten Liga. Krejci erhöhte per Distanzschuss, doch Heise sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß aus etwa 20 Metern für den Anschluss.

Dann passierte mehr als eine Stunde wenig, ehe Jakob Zickler nach einem Ball in die Tiefe an Teplices Keeper Matej Cechal scheiterte. Doch Daferner stand richtig und traf per Abstauber. Und gut zehn Minuten vor dem Schlusspfiff köpfte Müller nach einer Ecke Dresden erstmals in Führung.