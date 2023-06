Göttingen - Die Sperrungen im Zuge der Bauarbeiten am Autobahndreieck Drammetal werden verschoben. Die vom 30. Juni bis 1. Juli angekündigte Sperrung von zwei Verbindungsstücke zwischen den Autobahnen 7 und 38 findet nun vom 4. bis 5. Juli statt, wie die Autobahngesellschaft am Mittwoch mitteilte. Weiterhin sei geplant, den Verkehr über die zwei nächstgelegenen Anschlussstellen an der A7 zu den zwei verbliebenen Verbindungsstrecken zur A38 umzuleiten.

Hintergrund der Sperrungen ist die Sanierung von offenporigem Asphalt. Dazu wird der Verkehr bereits seit Ende Mai zwischen den Anschlussstellen Göttingen und Hann. Münden-Hedemünden mit zwei Spuren pro Richtung über die Fahrbahn Richtung Norden geführt. Im Zuge der Bauarbeiten soll auch die dortige Rastanlage an zwei Terminen gesperrt werden. Die Sperrung vom 28. bis zum 29. Juni wurde nun ebenfalls verschoben, auf den Zeitraum 30. Juni bis 1. Juli.