Hamburg - Früher als geplant ist die Vollsperrung der Autobahn A1 in Hamburg wieder aufgehoben worden. Wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte, konnte der Verkehr bereits am frühen Sonntagabend wieder über die Norderelbbrücke rollen. Ursprünglich war das erst für die Nacht zum Montag vorgesehen gewesen.

Allerdings müssen sich Autofahrer zunächst an die neue Verkehrsführung gewöhnen. Die Fahrstreifen über die Brücke sind verengt und etwas in die Mitte des Bauwerks verlegt. Außerdem gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Die Maßnahmen sollen die marode Brücke entlasten.

Lastwagen, die aus der Innenstadt oder dem Hafen kommen, dürfen am Dreieck Norderelbe nicht auf die A1 in Richtung Lübeck auffahren. Sie müssen zunächst der A1 in Richtung Bremen folgen und an der Anschlussstelle Hamburg-Harburg wenden. Von dort bis über die Norderelbbrücke gilt für Lkw ein Überholverbot. Auf der Brücke dürfen sie nur die rechte Spur nutzen und müssen einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Die Autobahn GmbH rechnet vor allem in den ersten Tagen mit Staus, trotz des geringeren Verkehrsaufkommens in den Hamburger Schulferien.