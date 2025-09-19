Autofahrer auf der A15 bei Cottbus können aufatmen. Die Sperrung nach einem Bombenfund bei Bauarbeiten ist wieder aufgehoben.

Cottbus - Die gefundene Weltkriegsbombe an der Autobahn 15 bei Cottbus ist erfolgreich entschärft worden. Alle Sperrungen wegen der Entschärfung seien wieder aufgehoben, teilte die Stadt am Vormittag mit. Der Verkehr fließe wieder.

Seit 8.30 Uhr war die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Cottbus-Süd und Roggosen gesperrt, nachdem bei Bauarbeiten eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden war. Neben der Sperrung der A15 seien keine weiteren Sperrungen oder Evakuierungen notwendig gewesen. Gefunden worden sei die Bombe südlich des Cottbuser Ortsteils Kahren, hieß es.