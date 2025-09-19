80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen dieses Wochenende an verschiedenen Veranstaltungen des Berlin-Marathons teil. Eine Allgemeinverfügung der Polizei soll die Sicherheit erhöhen.

Berlin - In bestimmten Bereichen der Berliner Marathonstrecke dürfen Menschen am Samstag und Sonntag keine Messer und Waffen mit sich tragen. Die Berliner Polizei hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die an beiden Tagen von 6 bis 17 Uhr gilt. Vorrangig betroffen sind Bereiche im Bezirk Mitte, wie die Polizei mitteilte. Dazu gehören unter anderem die Gegenden rund um die Friedrichstraße, den Potsdamer Platz, die Ebertstraße, die Tiergartenstraße und den Großen Stern.

Neben allen Arten von Messern, zum Beispiel Küchen- oder Taschenmessern, betreffe das Verbot beim Berlin-Marathon insbesondere auch Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. Die Regelung gelte auch für Personen mit einem kleinen Waffenschein. Ausgenommen seien Polizei- und Rettungskräfte sowie Restaurants und Cafés.

Viele Menschen auf engem Raum böten viel Konfliktpotenzial, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Benjamin Jendro laut einer Mitteilung. Daher sei die Allgemeinverfügung als Präventivnahme sinnvoll. Polizistinnen und Polizisten seien ohnehin vor Ort und hätten so eine klare rechtliche Handhabe.