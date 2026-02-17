Rund 12.000 Azubis profitierten zuletzt von einem vergünstigten ÖPNV-Ticket - jetzt kommt die Rückkehr auch in Brandenburg.

Berlin und Brandenburg führen das Azubi-Ticket wieder ein. (Symbolbild)

Potsdam - SPD und CDU in Brandenburg wollen das Azubi-Ticket für Busse und Bahnen wieder einführen. Es soll zum Ausbildungsjahr im September gemeinsam mit Berlin umgesetzt werden, wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Lüttmann im Landtag in Potsdam mitteilte. Ende 2024 war das Azubi-Ticket ausgelaufen.

Auszubildende sollen künftig mit Hilfe eines Landeszuschusses statt 63 Euro monatlich für das Deutschland-Ticket 37,80 Euro zahlen. Zuletzt hatten laut SPD-Fraktion rund 12.000 Auszubildende in Brandenburg ein vergünstigtes Ticket genutzt.

Das Land rechne mit Kosten zwischen 2,5 und 4 Millionen Euro im Ausbildungsjahr, sagte Lüttmann. Zuvor berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“ über die Wiedereinführung des Azubi-Tickets.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann sagte, dieses Instrument unterstütze dabei, junge Menschen in Arbeit zu bringen. SPD und CDU verhandeln derzeit in Brandenburg über die Bildung einer neuen Koalition.

Das Land Berlin hatte ursprünglich einen Verkaufsstart für das vergünstigte ÖPNV-Ticket zum 1. Februar angekündigt, diesen dann aber verschoben. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) hält es für sinnvoll, dass beide Länder gemeinsam damit an den Start gehen.