Vom BSW zur SPD: Die Landtagsabgeordnete Jouleen Gruhn wechselt die Partei – nach Streit innerhalb des BSW und dem Koalitionsbruch.

Potsdam - Die frühere BSW-Landtagsabgeordnete Jouleen Gruhn gehört nun der SPD an. Sie sei in die Partei eingetreten, sagte der SPD-Fraktionschef im Landtag, Björn Lüttmann.

Der Wechsel hat eine längere Vorgeschichte: Im Streit war Gruhn im vergangenen November gemeinsam mit drei brandenburgischen Parteikollegen aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ausgetreten. Eine Krise und letztlich der Bruch der SPD-BSW-Koalition waren die Folge. Dann verließen die Abtrünnigen auch die BSW-Fraktion im Landtag. Gruhn wurde dann im Januar zunächst als parteiloses Mitglied in die SPD-Fraktion aufgenommen.

Gruhn sagte, der Wechsel sei ein längerer Prozess gewesen, sie fühle sich aber gut angekommen und wolle sich in der SPD fachpolitisch weiter engagieren. Auch Brandenburgs Finanzminister Robert Crumbach wechselte von der BSW- in die SPD-Fraktion, ist aber weiterhin parteilos.