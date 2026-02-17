Bei den Filmfestspielen ist sie an der Seite von Juliette Binoche zu sehen: Die britische Schauspielerin Florence Hunt spielt im Film „Queen at Sea“ mit. Serienfans kennen sie aus einer anderen Rolle.

Berlin - In der Serie „Bridgerton“ spielt sie die junge Hyacinth: Die britische Schauspielerin Florence Hunt ist in Berlin, um einen Film bei der Berlinale vorzustellen. In „Queen at Sea“ ist sie an der Seite von Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche zu sehen.

„Es war ein absolutes Vergnügen“, sagte Hunt über die Zusammenarbeit. Binoche spielt in dem Film eine Frau, deren Mutter an Demenz erkrankt ist und deshalb schwierige Entscheidungen treffen muss. Hunt ist als Binoches jugendliche Tochter zu sehen.

Wofür man sie bisher kennt

Bekannt wurde Hunt mit ihrer Rolle in der Kostümserie „Bridgerton“ bei Netflix. Dort spielt sie die jüngste Tochter Hyacinth, die es kaum abwarten kann, endlich am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Der Film „Queen at Sea“ von Regisseur Lance Hammer („Ballast“) läuft im Wettbewerb und konkurriert mit 21 weiteren Produktionen um den Goldenen Bären. In dem Drama sind auch Tom Courtenay („45 Years“) und Anna Calder-Marshall („Sturmhöhe“) zu sehen.