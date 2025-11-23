Der Brandenburger BSW-Fraktionsvize Dorst äußert sich zu einem umstrittenen Zitat von Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Siegmund - später tritt Dorst zurück. Die SPD zeigt sich sehr kritisch.

Potsdam - Die Brandenburger SPD kritisiert den zurückgetretenen BSW-Fraktionsvizechef Christian Dorst in scharfer Form für seine Reaktion auf eine AfD-Äußerung. „Was Herr Dorst auf X zu manch später Stunde raushaut, ist des Öfteren schwer zu ertragen“, sagte SPD-Generalsekretär Kurt Fischer der Deutschen Presse-Agentur. „Dass er nun aber die Relativierung des Holocausts durch den AfD-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt auf X auch noch rechtfertigt und zugleich den Zentralrat der Juden in Deutschland diskreditiert, kann einen nicht schweigen lassen, sondern muss auf das Schärfste kritisiert werden.“

Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2026, Ulrich Siegmund, hatte in einem Podcast des Portals „Politico“ auf die Frage gesagt, ob die NS-Zeit „das Schlimmste der Menschheit“ gewesen sei: „Das maße ich mir nicht an zu bewerten, weil ich die gesamte Menschheit nicht aufarbeiten kann und aus allen Verbrechen dieser Menschheit natürlich lernen muss.“ BSW-Mann Dorst zeigte bei X Verständnis für die Aussagen des AfD-Politikers.

Dorst reagiert auf AfD-Politiker

Man könne die Äußerung von Siegmund als „Vorstufe zur Leugnung des Holocaust“ bewerten, schrieb Dorst. „Man kann das allerdings auch völlig anders bewerten.“ Frei nach dem Motto: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, erklärte Dorst. Letztere Interpretation lasse den AfD-Spitzenmann völlig anders erscheinen als erstere.

Der BSW-Abgeordnete griff später bei X auch den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, wegen dessen Reaktion auf die Aussage von Siegmund an. Am Sonntag erklärte Dorst nach Angaben von BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders seinen Rücktritt als Fraktionsvize. Die BSW-Fraktion ist nach vier Parteiaustritten in einer schweren Krise, die auch die SPD/BSW-Koalition ins Wanken gebracht hat.