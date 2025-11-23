Chemnitz - Die Basketballer von Alba Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Bundesliga ausgebaut. Das Team von Trainer Pedro Calles setzte sich bei den Niners Chemnitz mit 89:85 (44:48) durch und feierte damit den vierten Ligasieg nacheinander. Martin Hermannsson war mit 20 Punkten der beste Werfer bei den Hauptstädtern.

Die Berliner fanden jedoch nur schleppend ins Spiel und hatten große Mühe, die Distanzwürfe der Gastgeber zu verteidigen. Mit acht Dreiern erspielte sich Chemnitz eine 28:19-Führung nach dem ersten Viertel. Danach stellte sich Alba auf die Spielweise der Niners ein und kam auch offensiv immer besser zurecht. Kurz vor der Pause glichen die Gäste zum 39:39 aus.

Nach dem Wechsel behaupteten die Chemnitzer lange eine knappe Führung, ehe Alba die Partie zu Beginn des Schlussviertels mit einem 17:0-Lauf zum 84:72 (36. Minute) drehte. Die Gastgeber kämpften sich noch einmal auf 83:87 heran, doch Alba bewahrte die Nerven.