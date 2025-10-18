SPD-Chef Lars Klingbeil sucht in Brandenburg an der Havel das Gespräch mit Bürgern. Die Veranstaltung dürfte im Zeichen des laufenden Oberbürgermeister-Wahlkampfs stehen.

Brandenburg an der Havel - Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil kommt nach Brandenburg an der Havel - mitten im Oberbürgermeister-Wahlkampf. Im Kino will der Bundesfinanzminister am kommenden Mittwochabend (22.10., 18.30 Uhr) mit Bürgerinnen und Bürgern über die aktuelle Politik und Themen sprechen, die die Menschen bewegen. Das kündigte die Bundes-SPD an.

Damit setzt der Parteivorsitzende seine Bürgerdialoge „Klingbeil im Gespräch“ fort. Erwartet werden auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede und der SPD-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl am 9. November, Daniel Keip.

Bei der Wahl um das Oberbürgermeisteramt treten insgesamt sechs Kandidaten an: Neben Keip kandidieren der amtierende CDU-Oberbürgermeister Steffen Scheller, ein AfD-Kandidat, zwei parteilose Einzelbewerber und ein Kandidat einer Wählergruppe.