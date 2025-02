Mit vorgehaltener Waffe hat ein Unbekannter versucht, in einer Spätverkaufsstelle in Berlin-Oberschöneweide Geld zu erbeuten. (Symbolbild)

Berlin - Mit einem Wasserkocher hat ein Späti-Mitarbeiter in Berlin-Oberschöneweide einen Räuber in die Flucht geschlagen. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte am Freitagabend ein Unbekannter das Geschäft in der Wattstraße betreten. Als gerade keine Kunden im Raum waren, habe er plötzlich eine Schusswaffe gezogen und von dem Mitarbeiter Geld gefordert, hieß es. Der 44-Jährige habe daraufhin mit einem Wasserkocher nach ihm geworfen, der daraufhin die Flucht ergriff. Das Raubkommissariat ermittelt.