In vielen Städten in Sachsen-Anhalt fahren am Freitag wegen Streiks keine Busse. Für Schüler wäre es der letzte Schultag vor den Ferien - und es gibt Zeugnisse. Das Landesschulamt beruhigt.

Magdeburg - Schülerinnen und Schüler, die am Freitag wegen des angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr nicht zur Schule kommen können, gelten nach Angabe des Landesschulamts als entschuldigt. Dies werde ähnlich wie bei Unwetterereignissen wie etwa Blitzeis gehandhabt, teilte ein Sprecher des Landesschulamts am Donnerstag auf Anfrage mit. Es handele sich bei dem Streik um höhere Gewalt. Die Behörde setze bei der anstehenden Zeugnisvergabe auf individuelle Lösungen der Schulen.

Regulär bleibe es bei der Zeugnisausgabe am Freitag, so das Landesschulamt. Schulen könnten aber auch bereits am Donnerstag Zeugnisse ausgeben oder nach den einwöchigen Winterferien.

Am Freitag ist in Sachsen-Anhalt der letzte Schultag vor den Winterferien. Das Landesschulamt wies zudem darauf hin, dass der Streik nur für Magdeburg, Halle, Dessau und den Burgenlandkreis angekündigt sei. In den meisten Landkreisen in Sachsen-Anhalt werde der Schülerverkehr normal laufen.