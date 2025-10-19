Spannung bis zur letzten Sekunde: Engelhardt trifft tief in der Nachspielzeit und hält Cottbus auf Kurs. Was steckt hinter dem Training von Tolga Cigerci?

Ulm - Der Energie Cottbus setzt dank eines späten Treffers von Erik Engelhardt seine Erfolgsserie in der 3. Fußball-Liga fort. Die Gäste aus der Lausitz gewannen beim SSV Ulm mit 2:1 (0:0) und feierten den vierten Sieg in Serie. In der Tabelle liegt Cottbus weiterhin auf Platz zwei hinter Spitzenreiter MSV Duisburg.

Im Ulmer Donaustadion schoss Tolcay Cigerci in der 67. Minute den FC Energie per Foulelfmeter in Führung. Für Cigerci war es bereits das achte Saisontor. Den Ulmer Ausgleich durch Max Scholze (84.) konterte Engelhardt mit dem Cottbuser Siegtreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Cigerci-Brüder bald wieder auf dem Feld vereint?

Cottbus musste in Ulm auf den grippekranken Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant verzichten. In der ereignisarmen ersten Halbzeit hatte Tim Campulka nach 25 Minuten per Kopf die beste Möglichkeit. Energie steigerte sich nach der Pause und war spätestens nach dem Führungstreffer das spielbestimmende Team. Ulm kam mit einer der wenigen Chancen zum Ausgleich.

Am Rande des Spiels war eine mögliche Verpflichtung des türkischen Ex-Nationalspielers Tolga Cigerci durch Energie Cottbus Thema. Der Bruder von FCE-Spielmacher Tolcay Cigerci trainiert seit Dienstag in der Lausitz. „Das ist eine absolute Persönlichkeit, ein absoluter Profi“, erklärte Trainer Claus-Dieter Wollitz. Laut Wollitz hat es jedoch keine Vertragsgespräche gegeben. Auch Tolga Cigerci – er spielte schon für Hertha BSC, Mönchengladbach und Galatasaray Istanbul – betonte, er wolle sich lediglich fit halten.