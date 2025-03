Mit dem Frühlingsanfang naht auch die Spargelsaison. Die ersten weißen Stangen werden in Niedersachsen schon geerntet. Vor allem eine Startbedingung stimmt die Spargelbauern zuversichtlich.

Die ersten Spargelstangen aus Niedersachsen sollen in diesen Tagen in den Verkauf gehen. (Archivbild)

Hatten - Ersten Spargel aus Niedersachsen gibt es voraussichtlich ab diesem Wochenende im Handel zu kaufen. Davon geht die Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in Hatten (Landkreis Oldenburg) aus. „Der erste Heizspargel steht vor der Tür, der kommt jetzt zum Wochenende. Der Freilandspargel wird wahrscheinlich noch 14 Tage brauchen“, sagt Thorsten Flick von der Vereinigung auf dpa-Anfrage. „Jetzt zum Ende der Woche soll es wärmer werden. Das wird das Ganze beschleunigen.“

Was ein Kilo Spargel in dieser Saison voraussichtlich kosten wird, lasse sich noch nicht absehen, sagt Flick. Hohe Preissteigerungen seien nicht zu erwarten. „Ich glaube, dass es nicht dramatisch wird.“ Klar sei aber, dass der sogenannte Heizspargel, der durch warme Wasserleitungen in den Dämmen schneller wächst und nun geerntet wird, erfahrungsgemäß preislich teurer sei als Freilandspargel. Der Experte verweist auf die verschiedenen Handelsklassen für Spargelstangen - da sei dann für jeden Geldbeutel etwas dabei.

Was den Spargel jetzt ordentlich wachsen lässt

Nachdem im vergangenen Jahr das Hochwasser in Niedersachsen den Spargelbauern den Start in die Saison erschwert hatte, stehen die Vorzeichen für dieses Jahr deutlich besser. Trotz einiger Nachtfröste zuletzt seien die Wetterbedingungen optimal, sagt Flick. „Wir haben es nicht zu warm, es ist nicht zu trocken, es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu nass. Die Dämme konnten hervorragend aufgezogen werden.“ Sonnenstrahlen sind notwendig, um Dämme und Folien zu erwärmen und so das Pflanzenwachstum anzuregen.

„Was allen noch in den Köpfen ist, ist die Hochwassersituation im letzten Jahr“, sagt Flick. Im vergangenen Winter seien viele Spargelfelder im Land reihenweise und wochenlang abgesoffen. Später sei aber klar geworden, dass das viele Wasser dem Spargel nicht besonders geschadet habe, sagt Flick. „Das hat der Spargel erstaunlich gut überstanden.“

Dennoch war der Spargelanbau 2024 in Niedersachsen insgesamt rückläufig. Nach Zahlen des Landesamtes für Statistik war die Anbaufläche von 4.020 Hektar um knapp 8 Prozent kleiner als 2023. Die Erntemenge lag bei 22.625 Tonnen, was eine um 0,6 Prozent geringere Menge war als im Vorjahr. Am Johannistag (24. Juni) ist traditionell das Ende der Spargelsaison.