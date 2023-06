Erfurt - Die Spargelsaison ist mit recht guten Ergebnissen für die Thüringer Anbaubetriebe am Samstag zu Ende gegangen. Traditionell läuft die Ernte des Stangengemüses bis zum Johannistag, dem 24. Juni. Die beiden größten Anbaubetriebe im Freistaat, der Spargelhof Kutzleben und die Agrargesellschaft Herbsleben, berichteten von einer etwas höheren Nachfrage als im vergangenen Jahr und einer qualitativ guten Ernte.

Spargel ist mit einem Anteil von einem Drittel an der Gemüseanbaufläche die wichtigste Gemüseart in Thüringen. 17 Unternehmen bauen Spargel an, darunter zwei Ökobetriebe. Der Unstrut-Hainich-Kreis ist Anbauschwerpunkt. Mit einer Anbaufläche von weniger als 300 Hektar ist Thüringen im Vergleich zu anderen Bundesländern ein kleines Anbaugebiet.