Jedes Jahr warten viele Spargelliebhaber sehnsüchtig auf den Start der Saison. Pünktlich zu den Osterfeiertagen ist es in Sachsen-Anhalt so weit.

Magdeburg - Passend zu Ostern beginnt in weiten Teilen Sachsen-Anhalts die Spargelsaison. Zwar habe sich der Beginn durch die kühlen Nächte im März und Anfang April etwas verzögert, teilte der Bauernverband mit, inzwischen sei frischer Spargel aus heimischem Anbau aber erhältlich.

In den vergangenen Jahren sei der Spargelanbau in Sachsen-Anhalt zurückgegangen. 2024 wurde den Angaben zufolge auf 360 Hektar Fläche Spargel angebaut, 2013 war es mit 700 Hektar noch fast doppelt so viel. „Es ist davon auszugehen, dass der Trend anhält und die Anbaufläche weiter rückläufig ist“, hieß es vom Bauernverband. „Hauptgrund dafür ist, dass Spargel in Ländern mit geringeren Lohnkosten günstiger geerntet werden kann.“