Kutzleben - Angenehme Temperaturen und zuletzt auch etwas Regen lassen in Thüringen den Spargel sprießen. „Das ist optimales Spargelwetter“, sagte Jan Niclas Imholze, Geschäftsführer des Spargelhofs Kutzleben. In dem Agrarbetrieb im Unstrut-Hainich-Kreis wurde die Saison des bei Feinschmeckern beliebten Edelgemüses im Freistaat offiziell mit der Ernennung der Thüringer Spargelkönigin eröffnet. Auch Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) kam zum Saisonstart, legte anders als seine Amtsvorgänger aber nicht selbst Hand an, um Spargel zu stechen.

Geerntet werden die Stangen bereits seit kurz vor Ostern. In Kutzleben, einem der größeren Anbaubetriebe in Thüringen, wird in diesem Jahr auf 120 Hektar Fläche Bleich- und Grünspargel geerntet. Ein Ertrag von 8 bis 9 Tonnen je Hektar wird angepeilt. In den vergangenen zehn Jahren sei die Anbaufläche sukzessive verringert worden, sagte Imholze. In Spitzenzeiten hatte der Betrieb auf bis zu 220 Hektar Spargel angebaut. „Wir haben uns den Vermarktungsmöglichkeiten angepasst, das heißt weniger Fläche“, so der Firmenchef.

Auch die Zahl der betriebseigenen Spargelverkaufsstände sei deutlich reduziert worden, in diesem Jahr seien es thüringenweit etwa zehn. Die Vermarktung laufe inzwischen hauptsächlich über Vertriebsverbünde mit anderen Anbauern, über die Supermärkte beliefert würden.

Spargelsaison endet am 24. Juni

In den vergangenen Jahren hatten sich unter anderem der gestiegene Mindestlohn für Erntehelfer und höhere Energiekosten auf die Verbraucherpreise für Spargel ausgewirkt. Aktuell kostet das Kilogramm Imholze zufolge in der Spitze 15 bis 16 Euro. Im Laufe der Saison dürften sich die Preise erfahrungsgemäß auf einem etwas niedrigeren Niveau einpendeln.

Bei der Ernte in Kutzleben sind nach Firmenangaben knapp 100 Erntehelfer überwiegend aus Rumänien und Polen im Einsatz. Die Spargelsaison dauert traditionell bis zum 24. Juni, dem Johannistag. Im vergangenen Jahr wurden nach Zahlen des Landesamts für Statistik in Thüringen rund 1.667 Tonnen Spargel auf etwa 253 Hektar Anbaufläche geerntet.