Im Kampf gegen den Abstieg setzen die Braunschweiger Basketballer auf einen in Deutschland unbekannten Coach. Mit Spaniern haben sie aber gute Erfahrungen gemacht.

Braunschweig - Der spanische Coach Ramón Díaz soll die Basketball Löwen Braunschweig vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahren. Der 43-Jährige tritt beim Tabellenletzten die Nachfolge von Kostas Papazoglou an, von dem sich die Niedersachsen angesichts der sportlichen Talfahrt getrennt hatten. Übergangsweise hatte der Entdecker von Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder, Liviu Calin, das Team übernommen.

Díaz war bis Januar 2026 Headcoach bei Coviran Granada in der spanischen ACB und hat in Braunschweig einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Sein Debüt feiert der Spanier am Samstag im Auswärtsspiel bei den Skyliners Frankfurt.

„Jetzt geht es darum, alle Kräfte konsequent auf sportlichen Erfolg und die Sicherung des Klassenerhalts zu bündeln“, sagte Braunschweigs Geschäftsführer Nils Mittmann. Die Braunschweiger haben gute Erfahrungen mit spanischen Trainern. Bis zum Ende der vergangenen Saison hatte Jesús Ramírez mit den Löwen großen Erfolg und wurde in der Saison 2024/25 zum Trainer des Jahres gewählt.