Spandau verliert die Partie um den Herbstmeistertitel. Im ewigen Klassiker stellen sich die Gäste aus Hannover cleverer an.

Berlin - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben nach einer deftigen Niederlage im Spitzenspiel gegen Waspo Hannover den Herbstmeistertitel in der Wasserball-Bundesliga verpasst. Zum Abschluss der Hinrunde unterlag die Mannschaft von Marin Restovic dem Titelverteidiger aus Niedersachsen mit 13:20 (3:6, 4:8, 2:2, 4:4). Erfolgreichster Berliner Torschütze war Matej Caraj mit drei Toren.

Mit 21 Punkten nach sieben Siegen in sieben Spielen gehen die Hannoveraner als führende Mannschaft in die Rückrunde; Spandau ist mit 17 Zählern aktueller Zweiter. Die Rückrunde beginnt wegen der EM-Pause erst am 8. Februar, obwohl sich Deutschland nicht für die kontinentalen Titelkämpfe qualifiziert hat.