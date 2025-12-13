Bereits in der Vorwoche hat Waspo Hannover den Spandauern den Herbstmeistertitel entrissen. Auch im Pokal setzt der Titelverteidiger ein Stoppzeichen.

Hannover - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben einen Überraschungssieg im Achtelfinale des deutschen Wasserball-Pokals verpasst. Eine Woche nach der deutlichen 13:20-Niederlage im Kampf um die Herbstmeisterschaft in der Bundesliga unterlagen die Berlin auch in der K.-o.-Runde Waspo Hannover mit 12:17 (4:4, 4:6, 2:6, 2:1).

Spandau hielt in den ersten beiden Vierteln gut mit und hatte bis zum 8:9 kurz vor der Halbzeitpause den Kontakt zum ewigen Rivalen nicht abreißen lassen. Doch im dritten Durchgang zog Hannover, das in bisher 13 Pokalendspielen neunmal als Sieger aus dem Becken stieg, auf 16:10 davon. Erfolgreichster Berliner Schütze war Till Hofmann mit vier Treffern.