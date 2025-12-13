Robin Koch ist ein absoluter Schlüsselspieler bei Eintracht Frankfurt. Gegen Augsburg muss er verletzt raus. Die Probleme an der Wade plagen den Kapitän schon länger.

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt droht im Jahresfinale ein Ausfall von seinem Kapitän Robin Koch. Der Abwehrchef und Nationalspieler musste beim 1:0 gegen den FC Augsburg vorzeitig ausgewechselt werden. „Robin hat seit zwei, drei Wochen Probleme mit der Wade. Heute ging es wirklich nicht mehr. Wir müssen schauen, wie er regeneriert“, sagte Trainer Dino Toppmöller im Anschluss an die Partie.

Die Hessen spielen am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV. „Wir werden kein unnötiges Risiko eingehen, weil im Januar zu viele Spiele auf dem Plan stehen. Wir werden alles tun, dass er am Samstag auf dem Platz stehen kann“, sagte Toppmöller.

Ein Einsatz des 29 Jahre alten Koch wäre umso wichtiger, da auch sein belgischer Nebenmann Arthur Theate in der kommenden Woche fehlt. Er sah gegen Augsburg die fünfte Gelbe Karte.