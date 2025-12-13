Zwei Tagen zuvor noch Champions League, nun Bundesliga: Die BR Volleys bleiben in der Erfolgsspur.

Berlin - Zwei Tage nach dem Auftaktsieg in der Champions League haben die BR Volleys in der Bundesliga ihre Erfolgsserie fortgesetzt. Nach Startschwierigkeiten gewann der deutsche Volleyball-Meister in eigener Halle gegen den TSV Haching München mit 3:1 (20:25, 25:16, 25:21, 25:13). Mit insgesamt neun Erfolgen bei drei Niederlagen sind die Hauptstädter weiter in der Spitzengruppe dabei.

Knapp zwei Stunden lang brauchten die BR Volleys, um sich in der Max-Schmeling-Halle gegen die Bayern durchzusetzen. Zwei Tage nach dem 3:0 gegen den spanischen Meister Guaguas Las Palmas brauchten die Berliner etwas Anlaufzeit, um ins Spiel zu finden.

Den ersten Satz gaben die Gastegeber mit 20:25 nach 27 Minuten ab. Danach aber übernahm der Titelverteidiger das Kommando, gewann die Sätze zwei und drei und brauchte für den abschließenden Durchgang nur 22 Minuten. Jake Hanes als erfolgreichster Berliner Angreifer verwandelte mit seinem 15. Punkt den Matchball.