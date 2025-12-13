Berlin - Etwa 700 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Abend an einer Demonstration gegen Polizeigewalt in Berlin-Friedrichshain teilgenommen. Außerdem waren vor Ort 500 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, wie die Polizei über die Plattform X mitteilte.

Bislang sei die Demonstration friedlich, sagte Polizeisprecher Martin Halweg. Demnach sei es lediglich zu „polizeifeindlichen Ausrufen“ gekommen. „Strafbarkeit ist bislang allerdings nicht feststellbar“, sagte Halweg.

Die Demo startete kurz vor 20.00 Uhr am Helsingforser Platz und zog unter anderem durch die Marchlewskistraße. Nach Angaben der Polizei auf der Plattform X könne es entlang der Aufzugsstrecke zu Verkehrseinschränkungen kommen. Laut ihres Sprechers rechnet die Polizei in der Spitze mit einer Teilnehmerzahl im höheren dreistelligen Bereich. Die Demo findet jedes Jahr am 13. Dezember statt.