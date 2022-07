Sozius stirbt bei Motorradunfall auf L48

Haren (Ems) - Ein 22 Jahre alter Mitfahrer ist bei einem Motorradunfall im Emsland ums Leben gekommen. Der 53-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am späten Samstagabend mitteilte. Der Biker hatte auf der L48 Richtung Haren in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Straße abgekommen. Die Maschine kam nach etwa 100 Metern in einem Graben zum Liegen. Der 22-jährige Sozius starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.