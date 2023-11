Ein Schild hängt an einer Regionalstelle der Caritas.

Fürstenwalde - Die Caritas in Berlin und Brandenburg warnt vor Kürzungen bei der Finanzierung sogenannter Migrationsfachdienste. Sollte es zu den geplanten Einschnitten kommen, könnten Migranten nicht mehr wie bisher bei alltäglichen Problemen unterstützt werden, sagte Peter Botzian, Caritas-Fachreferent für Migration und Integration, am Montag. Es gehe um Angebote wie Job- oder Kitaberatungen und auch Hilfe bei der Anerkennung ihrer Qualifikation. „Die Menschen werden allein gelassen“, warnte er.

Für die verschiedenen Angebote der Migrationsberatung stünden mit dem Entwurf des Bundeshaushaltes 2024 Kürzungen von etwa 30 Prozent im Raum, sagte Botzian. „Wir sind in Brandenburg ohnehin recht dünn aufgestellt. Das wäre eine Katastrophe.“ Zwar erkläre die Bundesregierung, man brauche in Deutschland Zuwanderung, gleichzeitig würden aber wichtige Säulen bei der Migrationsarbeit weggerissen. Nur mit Unterstützung blieben Fachkräfte dauerhaft in Deutschland. Die Migrationsdienste könnten das zum Teil abfedern, sagte er.

Botzian betonte, dass die Beratungsstellen durch ihre Netzwerke zu gesellschaftlichem Frieden und Austausch beitragen könnten. Sie sorgten auch dafür, dass keine Parallelgesellschaften entstünden.