Ludwigsfelde - Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat die 29. Brandenburgische Seniorenwoche eröffnet. Dabei soll bis zum 11. Juni mit zahlreichen Veranstaltungen das ehrenamtliche Engagement älterer Menschen in Brandenburg gewürdigt werden. Die Senioren leisteten einen unschätzbaren Beitrag zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts im Land, teilte das Sozialministerium am Samstag mit. Auftakt der Veranstaltungsreihe war am Samstag in Ludwigsfelde.

„Mein Dank gilt denjenigen, die ihre Energie, Begeisterung und Tatkraft tagtäglich in unserem Land für ihre Mitmenschen einsetzen, ob in den Seniorenbeiräten, in den Vereinen, im Sportbereich, in der Nachbarschaftshilfe oder in der Kommunalpolitik“, sagte die Sozialministerin laut Mitteilung vor rund 500 Gästen in Ludwigsfelde.

Nonnemacher würdigte vor allem auch Seniorinnen und Senioren, die sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine solidarisch mit Geflüchteten gezeigt und sich um sie gekümmert hätten.

Der Landesseniorenbeauftragte Norman Asmus sagte: „Die Seniorenwoche ist das jährliche „Schaufenster“ für den oft im Stillen geleisteten Einsatz Älterer für die Gesellschaft.“ Die Seniorenwoche wird vom Seniorenrat des Landes Brandenburg ausgerichtet.