Eisig kalt, aber sonnig wird das Wetter in den kommenden Tagen in Sachsen-Anhalt. Vereinzelt ist es dabei glatt auf den Straßen.

Magdeburg - Sonnige Wintertage erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt - allerdings kann es dabei stellenweise glatt werden. Der Montag startet mit Frost und viel Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen zwei bis fünf Grad. Bis in den Vormittag kann es vereinzelt glatt auf den Straßen sein. Auf dem Brocken wehen dazu einzelne stürmische Böen.

In der Nacht zum Dienstag gibt es erneut Frost bei Tiefstwerten von minus vier bis minus sieben Grad. Sterne kann man in dieser Nacht besonders gut beobachten, denn es ist sehr klar. Am Dienstag scheint in Sachsen-Anhalt verbreitet die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei ein bis vier Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird frostig und klar, es kühlt ab auf minus sechs bis minus zehn Grad. Das Wetter am Mittwoch zeigt sich - wie an den Vortagen - mit viel Sonnenschein, trocken und kalt mit maximal ein bis drei Grad.