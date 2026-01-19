Wegen eines Kabelschadens sind mehrere Signale der S-Bahn Berlin zwischen Gesundbrunnen und Nordbahnhof gestört. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen. Was Fahrgäste nun wissen müssen.

Berlin - Wegen einer Reparatur an mehreren Signalen zwischen Gesundbrunnen und Nordbahnhof kommt es bei der Berliner S-Bahn derzeit zu Ausfällen und Verspätungen. Betroffen sind einer Mitteilung zufolge die S1, S2, S25, S26 und S85. Ursache ist einem Sprecher zufolge ein Kabelschaden.

Während die S1 und die S2 nur bis Bornholmer Straße beziehungsweise Nordbahnhof fahren, verkehrt die S25 nur zwischen Henningsdorf und Gesundbrunnen sowie Südkreuz und Teltow Stadt. Die S26 fährt derweil nur zwischen Südkreuz und Teltow Stadt und die S85 nur zwischen Flughafen BER und Treptower Park.

Zwischen Gesundbrunnen und Nordbahnhof wurde derweil ein Pendelverkehr im 15-Minuten-Takt eingerichtet. Dennoch sollen zur weiträumigen Umfahrung etwa die U2, die Ringbahn und die U8 genutzt werden. Wie lange die Störung Bestand haben wird, ist bisher nicht bekannt.