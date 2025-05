Am Muttertag werden es voraussichtlich bis zu 23 Grad. Wie sind die weiteren Aussichten?

Sonniger Muttertag in Niedersachsen und Bremen erwartet

Am Muttertag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen.

Hannover/Bremen - Die Menschen im Nordwesten Deutschlands können sich auf einen sonnigen Muttertag freuen. Am Sonntag bleibt es in ganz Niedersachsen und Bremen trocken und freundlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad erwartet. Auf den Inseln werden Werte um die 16 Grad erwartet. In der Nacht bleibt es klar und die Temperaturen fallen auf bis zu fünf Grad.

Die neue Woche startet am Montag sonnig und trocken, mit Höchstwerten von etwa 21 Grad. Ähnlich sieht es am Dienstag aus, mit Höchsttemperaturen um die 23 Grad und nur wenig Wind.